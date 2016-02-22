Шмидт: «Пожалуй, я погорячился, потребовав у судьи объяснений»

Наставник "Байера" Роджер Шмидт прокомментировал инцидент, произошедший в матче 22-го тура Бундеслиги против дортмундской "Боруссии" (0:1).

"Судья действительно имел право отправить меня смотреть матч на трибуну. Пожалуй, я напрасно пытался протестовать. Я совершил ошибку, требуя у арбитра объяснить свое решение. С моей стороны ситуация оказалась недооцененной", – цитирует Шмидта Deutsche Welle.

Напомним, Шмидт ответил отказом на предложение покинуть скамейку запасных после того, как получил красную карточку от главного арбитра матча Феликса Цвайера. В ответ на это судья остановил встречу и увел с поля всю бригаду арбитров. Спустя некоторое время главный тренер "фармацевтов" все же ушел со скамейки и матч возобновился.