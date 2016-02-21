Гвардиола: «Алаба войдет в историю «Баварии»

Наставник "Баварии" Хосеп Гваридола дал характеристику защитнику мюнхенской команды Давиду Алабе, назвав его невероятно страстным игроком.

"Он способен проявить свои лучшие качества на любой позиции, Давид невероятно страстный игрок. Он займет почетное место в списке лучших игроков в истории "Баварии", – сказал Гвардиола.

По информации, полученной ранее, испанский специалист может позвать с собой австрийца в "Манчестер Сити". Также сообщается, что главный тренер "Реала" Зинедин Зидан обратился с просьбой к руководству "сливочных" о приобретении Алабы.

В текущем сезоне защитник провел в Бундеслиге 18 игр и отметился одним забитым мячом.