Матч «Байер» – «Боруссия» был прерван из-за выходки главного тренера хозяев поля

Главный судья поединка 22-го тура Бундеслиги между "Байером" и "Боруссией" из Дортмунда Феликс Цвайер был вынужден прервать встречу и увести бригаду арбитров в подтрибунное помещение в ответ на неподобающее поведение наставника леверкузенцев Роджера Шмидта, отказавшегося покинуть техническую зону после своего удаления.

Через девять минут после инцидента главный тренер хозяев все-таки ушел со скамейки запасных и Цвайер возобновил встречу. В свое оправдание Шмидт заявил о том, что желал услышать об удалении от главного судьи, а не от запасного рефери поединка.