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    Голкипер «Фиорентины» не попал в заявку на матч из-за некорректных высказываний

    Голкипер "Фиорентины" Луиджи Сепе не попал в заявку команды на матч с "Аталантой". Причиной тому — некорректные высказывания игрока. После того как флорентийцам в Лиге Европы достался в соперники "Тоттенхэм", вратарь высказал журналистам предположение, что "по всей видимости, турнир для "Фиорентины" окончен".

    Сепе принес извинения клубу, однако, скорее всего, за фиалок больше не сыграет. В этом сезоне 24-летний голкипер сыграл семь матчей за "Фиорентину": шесть — в Лиге Европы и еще один — в Кубке Италии.

    Отметим, что Сепе взят фиалками в аренду у "Наполи", срок которой заканчивается в конце сезона.

    Источник: Football Italia

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    21.02.2016 10:47
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