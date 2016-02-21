Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кержаков: «В свое удовольствие я мог бы и во дворе играть, там весело и команды приличные»

    Нападающий "Цюриха" Александр Кержаков рассказал о своих впечатлениях от пребывания в швейцарском клубе.

    – С адаптацией проблем нет. Партнеры приняли хорошо. Общаюсь практически со всеми ребятами – на разных языках, включая даже русский. Привыкать к чемпионату тоже долго не пришлось. Здесь все понятно: атака, оборона, футбол такой немного бесшабашный, но приятный для зрителей. Это самое главное. Качество полей – хорошее, стадионы уютные, погода прекрасная. Все для того, чтобы играть.

    – В свое удовольствие?

    – Послушайте, в свое удовольствие и ради веселья это я бы мог и во дворе у себя играть. У меня там тоже весело. И команды собираются приличные – каждый по сто с чем-то килограммов. И зарплату бы платили. А сюда я приехал играть в профессиональный футбол, заниматься своим любимым делом. Не рассматриваю это как расслабляющую командировку или отпуск. Я тут по 90 минут играю. И стараюсь решать определенные задачи, – сказал Кержаков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.02.2016 00:03
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 21 февраля 2016, 08:28

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Общаюсь практически со всеми ребятами – на разных языках, включая феню, мову и даже русский)))

      -5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -305

      Недовольный 21 февраля 2016, 03:07

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      и во дворе в ворота не попал бы,хотя команды там приличные,как раз твой уровень))

      -4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +231

      yanedo > Недовольный 21 февраля 2016, 07:45

      во двор его не берут играть он там все окна побьёт

      -3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11