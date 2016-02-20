Баба: «Когда начинается Лига чемпионов, все в Африке бегут к телевизору»

Защитник "Челси" Абдул Рахман Баба рассказал, что значит для него и для всего африканского народа Лига чемпионов.

"Да, это важный момент, это мечта, ставшая реальностью для меня, потому что я все время молился и надеялся попасть сюда, играть в Лиге чемпионов, и будет просто прекрасно выиграть этот турнир. Для меня это огромный бонус, я уже с нетерпением жду, когда буду играть в большем количестве матчей, чтобы постараться выиграть трофей Лиги чемпионов.

Когда я был моложе, я часто смотрел матчи Лиги чемпионов, и когда начинается Лига чемпионов, и по телевизору идет матч, все в Африке, особенно в Гане, бегут к телевизору, чтобы посмотреть. Люди собираются компаниями. Если у вас нет спутникового телевидения, то по телевизору не посмотришь, так что надо идти туда, где показывают матч", – отметил Баба.