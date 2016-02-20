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    Обладатель Кубка Англии может получить место в Лиге чемпионов

    Футбольная ассоциация Англии продолжает искать способы стимулировать интерес команд и зрителей к кубку страны. В ближайшее время будет рассмотрена инициатива по предоставлению обладателю трофея места в Лиге чемпионов.

    Об этом заявил Мартин Гленн, исполнительный директор Футбольной ассоциации Англии. Он также подчеркнул, что по-прежнему рассчитывает на сохранение четырех мест в Лиге чемпионов по результатам розыгрыша чемпионата.

    Источник: The Guardian

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    20.02.2016 09:20
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +352

      mauxa 20 февраля 2016, 15:21

      если уж и вводить доп место в ЛЧ по итогам кубка, то во всех чемпионатах, а не только в англии.. либо убрать 4 место и отдать его победителю кубка...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1055

      3ton 20 февраля 2016, 14:30

      4ое место Арсена под угрозой

      1
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      Рейтинг: +545

      kachan63 20 февраля 2016, 14:14

      Можно представить, что какой-нибудь условный "Уиган" выигрывает Кубок Англии, но при этом скатывается в Чемпионшип (как это случилось в 2013 г.). И подобные команды получат право на ЛЧ; да они даже квалификацию не пройдут! И Сеня Венгер будет возражать, ведь его "законное" четвёртое место отдадут неизвестно кому.

      1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 20 февраля 2016, 13:34

      хитрожопые, пусть за счет одного места регулярного чемпионата и выделяют путевку на кубок, как их внутренние терки должны влиять на распределение мест по другим странам?
      Совсем уже обнаглели, вот поэтому их так и бомбит что ЧМ2018 не у них.

      2
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      Рейтинг: +244

      Рулон Обоев 20 февраля 2016, 12:28

      Совсем охерели на островке своём сраном. Сами подумали и решили дополнительное место себе сделать.

      4
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      Рейтинг: +284

      Kano 20 февраля 2016, 12:16

      Если Англии дадут 5 путевок, это уместно. Но УЕФА так не сможет. Хотя можно было бы увеличить число участников ЛЧ.

      0
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 20 февраля 2016, 10:28

      Пусть лучше останется все как есть а то клубы будут убивать друг друга в чемпе и кубке а на лигу чемпионов сил не будет,и в итоге от англии будут играть 3 команды в лч

      0
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      Рейтинг: +11

      Samat Taalai 20 февраля 2016, 10:23

      Но это невозможно наверное

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      Рейтинг: +11

      Samat Taalai 20 февраля 2016, 10:23

      Было бы очень интересно

      0
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      Рейтинг: +352

      mauxa 20 февраля 2016, 10:21

      Не справедливо будет по отношению к другим чемпионатам..

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