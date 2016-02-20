Обладатель Кубка Англии может получить место в Лиге чемпионов

если уж и вводить доп место в ЛЧ по итогам кубка, то во всех чемпионатах, а не только в англии.. либо убрать 4 место и отдать его победителю кубка...
Футбольная ассоциация Англии продолжает искать способы стимулировать интерес команд и зрителей к кубку страны. В ближайшее время будет рассмотрена инициатива по предоставлению обладателю трофея места в Лиге чемпионов.
Об этом заявил Мартин Гленн, исполнительный директор Футбольной ассоциации Англии. Он также подчеркнул, что по-прежнему рассчитывает на сохранение четырех мест в Лиге чемпионов по результатам розыгрыша чемпионата.