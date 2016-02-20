Обладатель Кубка Англии может получить место в Лиге чемпионов

Футбольная ассоциация Англии продолжает искать способы стимулировать интерес команд и зрителей к кубку страны. В ближайшее время будет рассмотрена инициатива по предоставлению обладателю трофея места в Лиге чемпионов.

Об этом заявил Мартин Гленн, исполнительный директор Футбольной ассоциации Англии. Он также подчеркнул, что по-прежнему рассчитывает на сохранение четырех мест в Лиге чемпионов по результатам розыгрыша чемпионата.