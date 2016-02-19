Булыкин: «Локомотив» оштрафовал Тарасова, потому что хочет избежать санкций со стороны УЕФА»

Бывший нападающий московского "Локомотива" Дмитрий Булыкин рассказал о своем отношении к поступку полузащитника железнодорожников Дмитрия Тарасова, который сразу после завершения первого матча 1/16 финала Лиги Европы с турецким "Фенербахче" в Стамбуле (0:2) продемонстрировал майку с изображением президента РФ Владимира Путина. За это хавбек был оштрафован своим клубом на 300 тысяч евро. Также "Локомотиву" и Тарасову грозят санкции от УЕФА.

- Как относитесь к поступку Дмитрия Тарасова?

- Отрицательно. Спорт - не место для таких провокаций. Чего он хотел этим добиться, непонятно.

- Обоснован ли штраф в 300 тысяч евро со стороны клуба?

- Думаю, таким образом "Локомотив" хочет избежать санкций со стороны УЕФА в отношении клуба, хотя такого большого штрафа не будет. При этом УЕФА накажет футболиста.