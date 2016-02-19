Колыванов: «Аленичев знает свое ремесло. За полгода систему не выстроишь»

Экс-наставник "Уфы" Игорь Колыванов прокомментировал успех Дмитрия Аленичева в "Спартаке".

"С Аленичевым у нас действительно много общего: начинали с низов, проделали немало успешной работы. Да и игроцкие наши карьеры пересекались — и в сборной, и в итальянской серии А, когда он играл за "Рому" и "Перуджу", а я за "Болонью". Так что Димке хочется пожелать только успехов. Его пригласили в "Спартак" — это здорово. Дай бог, чтобы все у него получилось.



Команда у "Спартака" сбалансированная. Видно, что Аленичев старается прививать ей атакующий футбол. Да, за полгода систему не выстроишь. Но он просто потихонечку, каждый день профессионально делает свою работу. С огромным энтузиазмом и желанием. Главное — он знает, чего хочет от команды, и знает свое ремесло. Так что желаю ему успехов в "Спартаке", - сказал Колыванов.

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