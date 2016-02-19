Ринат Билялетдинов: «Российские команды в равной степени готовы к еврокубкам»

Экс-наставник "Локомотива" Ринат Билялетдинов прокомментировал выступление российских команд в еврокубках.

"Степень готовности наших трех команд, выступающих в еврокубках, примерно одинаковая. В целом они готовы добротно, есть движение, видно, что команды провели подготовку и уже переварили нагрузки. Однако всем им пока не хватает скорости и остроты. Без быстрых ног очень сложно забить, и это показатель. Поэтому наши команды создавали не так много моментов у ворот соперников.



Я надеюсь, что всем трем командам хватит сил пройти в следующую стадию, даже "Локомотиву". Они не будут сидеть сложа руки, а продолжат работать. То, что команды на работали на сборах, в ответных матчах должно проявиться. Шансы есть. Минимальные поражения "Краснодара" и "Зенита" оставляют прекрасную возможность на успех в ответных играх. Главное не пропустить, ведь ни одна наша команда не забила на выезде, а это показатель", - сказал Билялетдинов.