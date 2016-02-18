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    Бенитес: «Мне уже хочется вернуться к работе»

    Испанский специалист Рафаэль Бенитес намерен вернуться в Англию, где он работал с "Ливерпулем".

    Напомним, что по ходу текущего сезона испанец был уволен из мадридского "Реала".

    "Мне нравится Премьер-лига, и моим приоритетом является возвращение в нее. К тому же в Англии моя семья. Однако вернуться будет непросто, поэтому я должен рассмотреть все возможные варианты. Отдыхать с семьей – это хорошо. Но мне уже хочется вернуться к работе. Впрочем, на этой стадии сезона вряд ли кто-то захочет сменить тренера. Так что нужно ждать, смотреть, анализировать, пытаться чему-то научиться", – сказал он.

    Источник: Mirror.co.uk

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    18.02.2016 18:57
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