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    «Спартак» может приобрести еще одного игрока

    Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов заявил, что клуб может подписать нового футболиста в ближайшее время.

    "Как обстоят с этим дела с покупкой нового игрока? Не хотелось бы говорить пока на эту тему. Ждем, все находится в процессе. Когда ожидать? Трансферное окно скоро закрывается, ведем переговоры. Потеря Давыдова? Мы выстраиваем команду, она должна быть сплочена вокруг одной идеи и отдаваться максимально на тренировках и в матчах. Будем формировать исходя из этих принципов", - сказал Измайлов.

    Ранее руководство и тренерский штаб "Спартака" заявляли, что клуб намерен приобрести нападающего этой зимой.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.02.2016 16:09
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 17 февраля 2016, 18:16

      Вице-президент Спартака Наиль Измайлов - курирует все, что касается доходных составляющих клуба: инвестиции в объекты и их возврат, торговые операции, магазины, работа со спонсорами, маркетинг, билетная программа, реализация прав, принадлежащих клубу, реклама и т.д. В принципе, через этого Измайлова все околофутбольные доходы Федуна могут утечь в чужие карманы, ага. Интересно, какая ОПГ внедрила этого Измайлова к Федуну?

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +81

      zeni 17 февраля 2016, 18:10

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ДЕ ЗЕУВ ? Возвращается БУГА_ГА это поросячие ВСЕ!!

      -7
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    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 17 февраля 2016, 16:44

      Нападающего?нет?

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