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    Товен: «Упустили шанс подняться в таблице»

    Полузащитник "Марселя" Флориан Товен признался, что разочарован ничейным результатом матча 26-го тура французской лиги с "Ниццей".

    "Очень обидный результат для нас. Это был хороший шанс подняться в верхнюю часть таблицы, но мы его упустили.

    Мое состояние? Я вернулся в игру, но мне пока объективно не хватает скорости. Именно из-за этого вышел на поле только в концовке встречи. Усердно тренируюсь, чтобы набрать свою лучшую форму", - признался Товен.

    Напомним, что матч "Ницца" - "Марсель" закончился со счетом 1:1.

    Источник: L' Equipe

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    16.02.2016 08:28
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