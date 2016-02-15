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    Маротта: «Уход Дибалы из «Ювентуса» исключен»

    Гендиректор "Ювентуса" Беппе Маротта отметил, что клуб не задумывается о продаже нападающего Пауло Дибалы, а также о важности для "старой синьоры" хавбека Поля Погба.

    "Мы рисковали, приобретаю Дибалу, но этот шаг был осознанным. Мы были в курсе его большого таланта, и предполагали, что он может стать будущим клуба. Перейти из "Палермо" в "Ювентус" – значит сделать огромный шаг вперед. Мы никогда не задумывались о его продаже.

    Погба – великолепный игрок и, как и прежде, играет огромную роль в "Ювентусе". Молодой игрок может временами действовать нестабильно, однако его ошибки говорят о том, что он проявляет мужество в своих действиях. Мы приложим усилия, чтобы оставить его в клубе, ведь он важен для нас.

    Мы не распродаем активы, а наоборот стараемся удержать футболистов в своей команде. Мы ответили отказом на 30-миллионное предложение по Дзадзе, и 20-миллионное – по Ругани", – сказал Маротта.

    Источник: Football Italia

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    15.02.2016 20:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 16 февраля 2016, 00:11

      Дзазу и Ругани за такие деньги надо пробовать!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 15 февраля 2016, 21:21

      Молодцы, ценят своих звезд

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