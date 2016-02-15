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    Агент Давыдова: «В плане финансов Денис ощутимо потерял»

    Агент нападающего "Спартака" Дениса Давыдова Иван Бакулин рассказал о переходе своего клиента в чешскую "Младу Болеслав".

    – Денис переходит в "Младу Болеслав" на правах аренды до конца сезона, – сказал Бакулин.

    – Была информация, что зарплату клубы будут платить в пропорции 50 на 50.

    – Это неправда. Ее футболисту будет выплачивать чешский клуб. В плане финансов Денис потерял, причем довольно ощутимо.

    – Кто был инициатором перехода?

    – "Спартак" не рассматривал варианта с расставанием с Давыдовым. Но желание Дениса получить игровую практику сыграло свою роль, красно-белые пошли ему навстречу и отпустили его в Чехию. "Млада Болеслав" был одним из вариантов, который выбрал сам нападающий.

    – Какие еще варианты были?

    – Сейчас уже не имеет смысла называть команды. Могу сказать, что среди них были клубы из российской премьер-лиги.

    – "Млада Болеслав" идет на третьем месте в чемпионате. Для Давыдова была важна спортивная составляющая?

    – Конечно, это было одним из пунктов, почему Денис выбрал этот вариант. Команда хорошая, молодая, борется за высокие места.

    – Когда ждать дебюта?

    – Надеюсь, это произойдет в ближайшем туре.

    – Когда Давыдов отправится в расположение новой команды?

    – В ближайшее время.

    – Он уже общался с главным тренером "Млады Болеслав"?

    – Тренер знает Дениса, видел его игры. Так что общение им еще предстоит.

    – Слова Аленичева о том, что он рассчитывает на форварда в будущем, придают ему уверенности?

    – Повторюсь, "Спартак" не хотел отпускать его, рассчитывал на него. Но Денис сам попросил отпустить его для получения игровой практики. После прихода в московский клуб Мельгарехо Давыдов еще раз попросил отпустить его в аренду, и руководство "Спартака" пошло навстречу. За что большое спасибо.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.02.2016 17:29
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 15 февраля 2016, 17:36

      Чёй-то не договаривает, ага.

      -1
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