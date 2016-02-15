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    Сержиньо: «Удачи натурализованным бразильцам»

    Экс-полузащитник "Милана" и сборной Бразилии Сержиньо считает, что нет ничего плохого в натурализации бразильцев в России.

    "Бразильским игрокам сложно пробиться в национальную сборную, так как там много талантливых футболистов. Если у бразильцев, которые примут российское гражданство, получится сыграть на чемпионате мира 2018 года в составе сборной России, то в этом нет ничего плохого. Дай бог им удачи", - сказал Сержиньо.

    Напомним, что Ари и Жоаозиньо из "Краснодара" и Марио Фернандес из ЦСКА признавались, что были бы не прочь поиграть за сборную России.

    Источник: ТАСС

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    15.02.2016 12:09
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