Девич: «Вспоминать конфликт с Билялетдиновым мне не хочется»

Нападающий "Рубина" Марко Девич рассказал о непростых временах своей карьеры в казанском клубе.

– Вы сегодня разобрались, что это было, – ваш конфликт с тренером Ринатом Билялетдиновым?

– Да, но вспоминать мне об этом, откровенно говоря, не хочется. Просто так вышло, а ситуация была сложной для всех – меня, тренера, клуба.

– Может, нужно было поискать компромисс? По-моему, никто не выиграл из-за того, что вы полгода работали с молодежкой.

– А мне там нравилось! Тренер был хороший – мог и осадить, и подсказать, и коллектив создал настоящий. Юрий Анварович мне помог, когда ситуация того требовала. Для меня то время не потерянное, а хорошее, — сказал Девич.