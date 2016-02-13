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    Инфантино: «Если проиграю выборы, то попрошу мистера Мутко показать хорошие места для рыбалки»

    Генеральный секретарь УЕФА Джанни Инфантино, который является кандидатом на пост президента ФИФА, выразил уверенность в том, что способен победить на выборах.

    "Я очень уверен по поводу выборов, не знаю, являюсь ли я фаворитом или нет, но могу сказать, что отношусь с большим уважением ко всем кандидатам и никого не недооцениваю. Ни в коем случае. Я уверен в своих возможностях, потому что проехал по всему миру, встретился с большим количеством людей, их ответная реакция была очень позитивной. Если я не выиграю на выборах, то я поеду на рыбалку, возможно, в Россию. Посмотрим. Я попрошу мистера Мутко или кого-нибудь еще подсказать мне хорошее местечко", – сказал Инфантино.

    Напомним, выборы президента ФИФА состоятся 26 февраля в Цюрихе.

    Источник: Р-Спорт

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    13.02.2016 21:32
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