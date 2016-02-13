Зырянов: «Спасибо президенту и Мутко за то, что сборная России уже на чемпионате мира»

Играющий тренер "Зенита-2" Константин Зырянов выразил благодарность президенту РФ и главе Российского футбольного союза Виталию Мутко за прямое попадание сборной России на мировое первенство 2018-го года.

"Самое радостное, что мы уже туда попали, без квалификации. Спасибо всем, кто это организовал, президенту, Мутко! Будем болеть за сборную, конечно. Обычно, чтобы чемпионат мира был "смотрибельным", хозяевам позволяют выйти из группы. Будем надеяться, что и нам позволят. А там – раз – и мы до финала дойдем", – сказал Зырянов.