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    Ташуев: «Задача на кубок очевидна, если для победы в нем осталось выиграть три матча»

    Главный тренер "Кубани" Сергей Ташуев рассказал о том, каким образом будет комплектоваться команда этой зимой, а также озвучил задачу на Кубок России.

    – Конечно, надеемся взять футболистов. Вспомните, кто от нас ушел – Ткачев, Игнатьев, Мельгарехо, Аршавин, ведущие футболисты, лидеры. Опытные мастера "Кубани" очень пригодятся. Но даже в этой ситуации есть четкое понимание, как усиливать команду. Есть молодые ребята из "Кубани-2", они уже на подходе к основному составу. Время до возобновления сезона еще остается, впереди товарищеские матчи. Они нужны в том числе и для того, чтобы закреплять различные тактические варианты, улучшать взаимодействие между игроками и линиями. Сильнее команду можно сделать не только с помощью новых футболистов – за счет внутренних резервов тоже.

    – Когда намерены окончательно определиться с составом?

    – Мы и так определились. На 90 процентов точно. А вообще, чем раньше тренер знает, на кого может рассчитывать в официальных матчах, тем лучше.

    – Сообщалось, что вы интересуетесь Иваном Соловьевым, который тренируется с молодежным составом "Зенита".

    – Впервые слышу. Я этим футболистом не интересовался.

    – Какие новости о Романе Павлюченко?

    – Продолжает лечение.

    – Есть вероятность, что успеет восстановиться к четвертьфиналу Кубка России против "Зенита"?

    – Пока не знаю. Посмотрим, когда Роман вернется в общую группу, в каких будет кондициях. Сейчас вопрос с его участием в матче на "Петровском" открыт.

    – В Кубке России задача перед командой поставлена?

    – Она и так очевидна, если для победы в турнире надо выиграть три матча. Но сейчас об итоговом результате рассуждать смысла нет. Для начала надо победить следующего соперника. Вот 28 февраля в Петербурге против "Зенита" с этой целью на поле и выйдем.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    13.02.2016 16:59
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