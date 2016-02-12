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    Товарищеские матчи. «Краснодар» разгромил «Анжи», армавирское «Торпедо» обыграло «Кубань»

    В товарищеском матче «Краснодар» обыграл «Анжи» со счетом 4:1. Два мяча краснодарцев записал на свой счет Федор Смолов, еще по одному голу забили Ари и Дмитрий Торбинский. В составе «Анжи» отличился Александр Жиров.

    В другой контрольной встрече «Торпедо» из Армавира одержало волевую победу над «Кубанью».

    Товарищеские матчи

    Краснодар – Анжи – 4:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Ари, 24; 2:0 – Смолов, 37; 3:0 – Смолов, 74; 4:0 –Торбинский, 89; 4:1 – Жиров.

    Кубань – Торпедо – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Армаш (с пенальти), 39; 1:1 – Логуа, 58; 1:2 – Войдель.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.02.2016 19:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 13 февраля 2016, 11:44

      Спасибо Краснодару! Доброе дело сделали, ага.

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      Рейтинг: +265

      Dos_Santos 12 февраля 2016, 20:59

      Мда. Если уж аутсайдерам ФНЛ проиграли, то какая тут премьер лига может быть?

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