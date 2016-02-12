Товарищеские матчи. «Краснодар» разгромил «Анжи», армавирское «Торпедо» обыграло «Кубань»

В товарищеском матче «Краснодар» обыграл «Анжи» со счетом 4:1. Два мяча краснодарцев записал на свой счет Федор Смолов, еще по одному голу забили Ари и Дмитрий Торбинский. В составе «Анжи» отличился Александр Жиров.

В другой контрольной встрече «Торпедо» из Армавира одержало волевую победу над «Кубанью».

Товарищеские матчи

Краснодар – Анжи – 4:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Ари, 24; 2:0 – Смолов, 37; 3:0 – Смолов, 74; 4:0 –Торбинский, 89; 4:1 – Жиров.

Кубань – Торпедо – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Армаш (с пенальти), 39; 1:1 – Логуа, 58; 1:2 – Войдель.