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    Широков: «Для сборной, наверное, хорошо, что я буду на виду у ее главного тренера»

    Полузащитник московского ЦСКА Роман Широков рассказал, что одним из главных факторов принятия решения подписать контракт с красно-синими было знакомство с методами работы главного тренера армейцев и сборной России Леонида Слуцкого.

    — То, что Леонид Слуцкий — наставник не только ЦСКА, но и сборной, насколько тебе поможет?

    — Для сборной, наверное, хорошо, что я на виду у ее главного тренера. Но это не было главным аргументом. Работать в сборной мне с ним очень комфортно, установки и то, что он дает в плане тренировочного процесса, мне близко и интересно. Это был один из важных факторов при принятии решения.

    — Ты наверняка хорошо знаешь партнеров по сборной. Кто-нибудь из армейцев тебя особо удивил?

    — Я всех прекрасно знаю — не только игроков нашей сборной, но и футболистов других национальных команд. Рому Еременко я всегда выделял среди прочих, мне очень нравилась его игра еще в составе киевского "Динамо". Его связка с Натхо в "Рубине" отлично действовала. Вернблум — великолепный полузащитник оборонительного плана, остальные — под стать. Молодые ребята, в том числе Саша Головин, тоже очень хорошие.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    12.02.2016 13:18
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 13 февраля 2016, 09:28

      Кому не нравится читать про Романа Широкова,может не читать статьи.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +191

      Yellow 91 12 февраля 2016, 17:40

      Та он заебал уже! Его блядь коням навязал Мутко, он еще на него надеется))), ахаха, бля бревно бревном, а столько разговоров..,,

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +878

      talgatnurzhanov2006 12 февраля 2016, 14:06

      слишком много Широкова на бомбардире

      -1
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