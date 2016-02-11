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    Боатенг: «Хочу выступать за «Милан» как можно дольше»

    Полузащитник "Милана" Кевин-Принс Боатенг заявил, что он хочет остаться в клубе и по окончании нынешнего сезона.

    "В "Милане" не задумываются о попадании в тройку, наша цель - это победа в каждом матче. Что касается меня, то я пытаюсь быть готовым на 100 процентов в каждом матче. Я хочу как можно чаще выходить на поле и надеюсь выступать за "Милан" максимально долго. Я намерен доказать, что являюсь важным игроком в этой команде", - сказал Боатенг.

    Напомним, что 28-летний Боатенг перешел в "Милан" в январе, провел за клуб 7 матчей (1 в основе) и забил 1 гол. Его контракт с клубом истекает летом.

    Источник: Football Italia

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    11.02.2016 22:37
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