Фердинанд прокомментировал возможное назначение Моуринью в «МЮ»

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что Жозе Моуринью не долго продержится на должности наставника "красных дьяволов", если его пригласят в команду.

"Моуринью — хороший вариант для краткосрочной работы. Он привык добиваться успеха и по своей натуре победитель. Но в долгосрочной перспективе я бы предпочел Гиггза, который отлично понимает философию клуба.

Думаю, он сделал бы упор на привлечение молодежи в команду. Молодым парням важно знать, что у них есть шанс", — отметил Фердинанд.