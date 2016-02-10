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    Мельгарехо: «Буду болеть за «Бенфику» в матчах с «Зенитом»

    Полузащитник "Спартака" Лоренцо Мельгарехо признался, что будет болеть за свой бывший клуб "Бенфику" в противостоянии с "Зенитом" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

    "По мне, больше шансов всегда у "Бенфики". Это клуб-гранд, который очень силен сейчас. Я буду болеть за свою бывшую команду. Надеюсь, "Бенфика" пройдет "Зенит". Помню матчи "Бенфики" против "Спартака" в Лиге чемпионов. Это были сложные матчи. Соперничество было равным. Мы проиграли в Москве, но победили в Лиссабоне", – сказал Мельгарехо.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.02.2016 21:49
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +272

      Inks 12 февраля 2016, 11:41

      Только поросёнком стал, уже воняет)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +40

      Даньчез 11 февраля 2016, 11:42

      Клуб-гранд, гроза группового этапа и 1/8 ЛЧ))

      0
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      Рейтинг: -42

      Zenit_EKB_88 10 февраля 2016, 22:58

      Поскуда,твой спартак вкатит Бенфике а вот Зенит последние годы наоборот раскатывает Бенфику,так что тут без вариантов в 1/4 Зенит,Бенфика домой

      6
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      Рейтинг: +201

      шеффилд таун > Zenit_EKB_88 23 февраля 2016, 17:27

      это джон снайпер?

      0
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