М'Вила: «Хочу остаться в «Сандерленде»

Полузащитник "Сандерленда" Янн М'Вила, правами на которого владеет "Рубин", признался, что не испытывает желания возвращаться в российский чемпионат, сообщает Sunderland Echo. Кроме того, по словам игрока руководство казанского клуба также не хочет видеть его в команде.

"Важно, чтобы вопросы по контракту с "Рубином" были улажены. Я никогда не отрицал, что выступление в Премьер-лиге является моей целью. Мое желание – остаться в Англии и играть здесь за "Сандерленд". Хочется верить, что нам удастся остаться в элите, клуб предложит мне контракт, а мы все проведем переговоры. Сейчас меня консультирует юрист. Мой контракт с "Рубином" рассчитан до декабря 2016 года, после того, как завершится сезон, он будет действителен еще полгода. Но у меня нет желания возвращаться в Россию, да и сам клуб этого тоже не хочет. Поэтому совместно решаем, каким образом можно расторгнуть соглашение. Когда это случится. я получу возможность свободно вести переговоры с заинтересованными сторонами", – заявил М'Вила.

Напомним, француз защищает цвета "Рубина" с 2013-го года. Сезон-2014/15 хавбек провел на правах аренды в "Интере".