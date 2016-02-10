Билич: «Это историческая победа»

Славен Билич, главный тренер "Вест Хэма", победившего "Ливерпуль" в Кубке Англии, прокомментировал достижение команды.

"Эта победа войдет в историю. Это один из величайших вечеров и игр в истории нашего клуба.

Это особенный вечер. Завтра будет новый день, и мы будем думать о "Норвиче", но пока мы наслаждаемся моментом.

Мы горды и рады за наших игроков. Великий вечер для "Вест Хэма". Конечно, это только 1/16 финала, но мы играли с "Ливерпулем", и это наш последний сезоне на "Аптон Парк". Дошло до 120-й минуты, мы забили головой в последний момент, у нас были травмы – мы все преодолели", - сказал Билич.