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    Анри: «Чемпионом станет «Лестер»

    Бывший игрок "Арсенала" Тьерри Анри поделился своим мнением об исходе нынешнего розыгрыша АПЛ.

    "Если бы я сказал, что "Челси" и "Манчестер Сити" будут испытывать трудности, то вы бы подумали, что "Арсенал" без труда пройдет через сезон. А на деле все не так. Я не уверен, что у "Арсенала" есть характер. В игре против "Челси" они не забили, а в таких встречах просто необходимо побеждать. Нужны три очка – вот и все.

    Думаю, что чемпионом станет "Лестер". Они продемонстрировали всем, что способны не только выигрывать, но и справляться с давлением", – сказал Анри.

    Источник: Independent.co.uk

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    08.02.2016 20:30
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +61

      МашкинаЛяжка 9 февраля 2016, 23:47

      Играют очень здорово! На счёт чемпионства не уверен, но для них попасть в ЛЧ будет огромным успехом. Это опыт, деньги и престиж. Тогда точно в крепкие середнячки апл заделается!

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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 9 февраля 2016, 14:40

      Ну по игре, положа руку на сердце, Лестер - самая мощная команда... Понятно, что убери Варди, Мареза, Канте, Хута или Шмейхеля, и игра будет другой и результаты, но они все пока в строю, и вот такой Лестер очень мощный!

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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 9 февраля 2016, 06:09

      Еще 3-4 тура назад я думал , что они выскочки и с началом второго круга покинут топ6, однако, теперь я думаю , что им по силам стать чемпионами и дело даже не в том , что Челси и Сити переживают не лучшие времена есть еще Арсенал, Ливерпуль, МЮ, Тоттенхэм вот только и они пока ничего не могут сделать с Лестером...

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      Рейтинг: +22

      Alexdnepr 8 февраля 2016, 23:09

      И это будет просто МЕГАохренительно!!!

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