Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Лестер» подготовил улучшенное предложение по Мусе

8 февраля 2016, 17:04
12

"Лестер" остается в числе главных претендентов на нападающего ЦСКА Ахмеда Мусу. По информации источника, англичане готовы предложить за лидера "армейцев" 30 миллионов евро.

В прошлом месяце "лисы" были готовы заплатить за Мусу 25 миллионов евро, но российская команда отказалась расставаться с ключевым игроком перед началом второй части сезона.

Сам Муса признал, что ему очень приятно слышать новости об интересе к своей персоне из Англии, ведь именно там он мечтает продолжить карьеру.

Источник: Mirror.co.uk
Россия. Премьер-лига ЦСКА Лестер Муса Ахмед
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Aztec58
1454940553
Ну теперь-то Гинеру хватит на газон для своего спортивно-коммерческого центра?
Ответить
fakel-vrn
1454942147
всю англию снабдили...думбия...рондон...н
иясс....теперь муса...хорошо хоть кокорина не отдали в арсенал))))
Ответить
Asbjorn
1454945250
Ну и дураки,за 25 обязательно нужно продавать,летом за него дороже не заплатят
Ответить
grand-igor
1454945604
продавай 30 нормально
Ответить
Лыков
1454946595
Гинер красава - умеет же продавать
Ответить
@edm.music
1454947844
Гинер за такие деньги полюбому продаст!
Ответить
APchelov
1454948681
Теперь Муса будет неудержим. Навтыкает по весне всем подряд. И уйдёт за ещё большие деньжищи
Ответить
буба спб
1454954175
интересно было бы посмотреть на Мусу в Лестере. И на коней во втором круге без напов))
Ответить
сканер
1454956529
вряд-ли отдадут,к они без напов остануться,хотя...
Ответить
калач
1454961703
муса, думбия и эменике - гроза апл
Ответить
Главные новости
Пруцев начал карьеру во Франции с 2+1
12:15
1
В ЦСКА пожаловались на сложности с трансферами
11:41
1
ВидеоСумасшедший гол в ФНЛ после сальто с аута
11:32
5
Директор ЦСКА объяснил, почему клуб уступил Даку «Спартаку»
11:17
7
В «Локо» прокомментировали уход Батракова и Карпукаса
10:58
«Локо» не хочет продавать Батракова «Галатасараю», несмотря на тяжелое финансовое положение
10:22
4
Месси и Неймар вновь могут оказаться в одном клубе
09:54
В Европе восхищены игрой Сафонова за «ПСЖ»
09:47
1
Раскрыт клуб, куда перейдет Батраков
09:37
6
Скончался отец Месси, «Арсенал» купил игрока сборной Бразилии, любовница Инфантино и другие новости
01:00
Все новости
Все новости
В РПЛ повысят планку единоборств
12:26
Пруцев начал карьеру во Франции с 2+1
12:15
1
Бабаев высказался о старте сезона для ЦСКА и доверии к Игдисамову
10:50
Где смотреть матч «Факел» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 10 августа 2026
10:21
В Европе восхищены игрой Сафонова за «ПСЖ»
09:47
1
Раскрыт клуб, куда перейдет Батраков
09:37
6
Тренер ЦСКА объяснил замену Гонду в матче с «Ростовом»
09:27
2
В ЦСКА осудили болельщиков, скандировавших кричалки в адрес Шевелева
00:44
7
Соболев сравнил себя с Кейном: «Стилистически мне близок»
00:27
10
Смородская одним словом описала игру «Локомотива» на старте сезона
00:14
4
Бабаев высказался о нулевой ничьей ЦСКА с «Ростовом»
Вчера, 23:50
4
Видео«Локомотив» обратился к болельщикам после неудачного старта сезона
Вчера, 23:36
Соболев озвучил личную цель на сезон: «Надеюсь, получится»
Вчера, 23:21
9
«Акинфеева не хватает»: Обляков – после матча с «Ростовом»
Вчера, 23:13
9
Игдисамов оценил ничью ЦСКА с «Ростовом»
Вчера, 23:09
11
Альба прокомментировал ничью «Ростова» с ЦСКА
Вчера, 22:59
2
Ледяхов высказался о возможных политических проблемах в «Спартаке» из-за Даку
Вчера, 22:56
12
Наумов – о «Локо»: «Безнадега, Галактионов будто уже не верит в команду»
Вчера, 22:47
1
«Положение тяжелое»: в «Локо» подтвердили финансовые проблемы
Вчера, 22:37
8
Глушаков прокомментировал трансфер Дзюбы в «Спартак»
Вчера, 22:31
6
РПЛ. ЦСКА и «Ростов» обошлись без голов (0:0)
Вчера, 22:23
35
В «Локо» унизили Баринова: «Самый слабый в ЦСКА, что он такое?»
Вчера, 22:01
12
«Локомотив» на старте сезона описали одним прилагательным
Вчера, 21:40
Галактионов едва не начал материться, комментируя старт сезона для «Локо»
Вчера, 21:27
4
Талалаев назвал игрока-кормильца «Балтики»
Вчера, 21:04
3
Ещенко выявил положительные изменения в «Спартаке» при Карседо
Вчера, 20:54
Галактионов прокомментировал нулевую ничью «Локо» с «Акроном»
Вчера, 20:49
6
Интервью тренера «Акрона» после ничьей с «Локомотивом»
Вчера, 20:31
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+