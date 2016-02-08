«Лестер» подготовил улучшенное предложение по Мусе

"Лестер" остается в числе главных претендентов на нападающего ЦСКА Ахмеда Мусу. По информации источника, англичане готовы предложить за лидера "армейцев" 30 миллионов евро.

В прошлом месяце "лисы" были готовы заплатить за Мусу 25 миллионов евро, но российская команда отказалась расставаться с ключевым игроком перед началом второй части сезона.

Сам Муса признал, что ему очень приятно слышать новости об интересе к своей персоне из Англии, ведь именно там он мечтает продолжить карьеру.