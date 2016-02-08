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    Коул: «Я не дива и не эгоист»

    Защитник "Лос-Анджелес Гэлакси" Эшли Коул рассказал о своих амбициях и прокомментировал колкий комментарий в адрес американского футбола.

    Напомним, что перед своим переходом в "Рому" англичанин опроверг информацию о том, что он переходит в МЛС словами "я не готов еще отдыхать на пляже".

    "Я и не сомневался, что вы спросите. Я не буду защищаться. Это мои слова.

    Итальянский репортер сказал мне: "мы рады, что вы приехали в Рим, мы вас не ждали. Мы думали, вы поедете отдыхать на пляже". На это я сказал, что да, я не отдыхать приехал. Вы понимаете, это была новая команда, и я должен был показать, что приехал бороться и выступать в Лиге Чемпионов. Да, признаюсь, это мои слова.

    Я приехал играть и работать. Я не дива и не эгоист, который считает себя лучше других", - цитирует Коула SoccerAmerica.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.02.2016 07:13
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