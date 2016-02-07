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Черчесов: «В польской лиге чувствую себя органично»

7 февраля 2016, 12:18
1

Главный тренер варшавской "Легии" Станислав Черчесов рассказал о том, как прошла его адаптация в польской лиге.

— В польской лиге не очень жалуют иностранных тренеров. Чех, украинец, вы – вот и весь иностранный легион. Как себя в этой роли ощущаете?

— Органично. Наверное, ощущения в большой степени зависят от того, насколько ты в себе уверен. У меня в "Легии" нет проблем. Так и напишите: Черчесов чувствует себя хорошо, находится на своем месте и никакого дискомфорта не испытывает. Тем более что я тут не один, а со своим штабом, с которым мы за долгие годы так сработались, что не разлей вода.

— Политический аспект ваши ощущения никак не корректирует?

— Мы тренируем футбольный клуб "Легия", а политикой не занимаемся. Такие вопросы, пожалуйста, оставьте в блокноте.

— Как складываются ваши взаимоотношения с прессой?

— Я не знаю, каким словом оценивать уровень этих взаимоотношений. Симпатичный? Хороший? Высокий? В пятницу, после матча с норвежцами, я два часа общался с группой журналистов, которые работали на сборе. Перед каждой игрой обязательно проходит пресс-конференция, после нее, само собой, тоже. У прессы всегда есть вопросы, а у меня есть на них ответы. Журналисты знают, что я никогда не лукавлю и не виляю. Мне кажется, они это ценят. В общем, как писали раньше в газетах, я назвал бы наше сотрудничество плодотворным.

Источник: Спортфакт
Россия Легия Черчесов Станислав
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Aztec58
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