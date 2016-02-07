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    Нигматуллин: «От предложения «Эвертона» по Ниассу невозможно было отказаться»

    Бывший голкипер "Локомотива" Руслан Нигматуллин прокомментировал переход нападающего Умара Ниасса в "Эвертон".

    "Могу только порадоваться за "Локомотив", это очень успешная сделка, ведь "Эвертон" выплатил за сенегальца почти 18 миллионов фунтов. Не стоит забывать, что футбол - это бизнес, а красно-зеленым сделали предложение, от которого невозможно было отказаться. Это пойдет на пользу как "Локомотиву", так и самому игроку, ведь теперь он будет выступать в английской Премьер-Лиге.

    Я надеюсь, что "Локо" найдет нового форварда для того, чтобы задействовать его в чемпионате. А в Лиге Европы, думаю, москвичам по силам справиться с помощью Петара Шкулетича, который был лучшим бомбардиром сербского чемпионата. Вероятно, когда игра начнeт строиться вокруг него - он почувствует больше доверия к себе, что скажется на его результативности. Понятно, что пока в Премьер-Лиге Шкулетич полностью не раскрылся, но теперь другой дороги у него нет, - сказал Нигматуллин.

    Источник: Rusfootball.info

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    07.02.2016 11:24
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 7 февраля 2016, 17:06

      18 миллионов фунтов конечно деньги хорошие, но Ниасс пока сидит на лавке
      запасных и не играет,так чего он выиграл?Конечно может быть пока сидит,а
      может быть выиграл в зарплате? А может быть жалеет,что перешёл.

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 7 февраля 2016, 15:46

      И я говорю: нагружайте Шкулетича, хотя не факт, что потянет.

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      Рейтинг: +1289

      каа 7 февраля 2016, 13:40

      Удачи парню! ... Потенциал есть... только жалко должно быть нашим командам терять таких игроков ...На очереди похоже Муса...

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