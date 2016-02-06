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    Дмитрий Черышев: «Бойкот Коноплянке? Это бред и безумие»

    Тренер "Севильи" Дмитрий Черышев опроверг информацию, согласно которой полузащитнику красно-белых Евгению Коноплянке партнеры по команде объявили бойкот.

    "Сколько в этом правды? Ноль правды! Ноль целых ноль десятых. Знаете, есть такое слово – бред. Вот бойкот Женьке – самый настоящий бред. Трудно даже предположить, как, по каким причинам, в чьей голове рождается такое безумие. Кому это нужно? Для чего? У Женьки нет никаких проблем в команде. У нас очень хороший коллектив, очень дружный. Кто бы как ни играл, каким бы ни был результат – все друг друга поддерживают, помогают. Ни группировок, ни любимчиков, ни изгоев у нас нет, поэтому у Женьки прекрасные отношения со всеми без исключения", – рассказал Черышев.

    Источник: Спортфакт

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    06.02.2016 16:13
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 6 февраля 2016, 16:25

      Хто это?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12314

      Вомбат > Aztec58 6 февраля 2016, 17:51

      Так ото ж ваш же ж! Из Днепра.

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