Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Галлиани: «Хонда хочет остаться в «Милане», а мы желаем его сохранить»

    Вице-президент "Милана" Адриано Галлиани заявил, что итальянский клуб намерен сохранить в команде полузащитника Кейсуке Хонду.

    "Хонда – очень интеллигентный парень. В отличие от итальянцев у него иной менталитет, потому что он японец. Я хотел заполучить его любой ценой, потому что он великий игрок и сейчас доказывает это.

    Хонда хочет остаться в "Милане", и мы хотим удержать его. Он никогда не хотел покинуть команду, а мы не хотели его продавать. Мы очень довольны тем, что он делает сейчас, принося себя в жертву ради команды", – отметил Галлиани.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.02.2016 16:39
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11