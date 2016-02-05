«Реал» может вернуть Морату за 32 миллиона

"Реал" в летнее трансферное окно планирует вернуть нападающего "Ювентуса" Альваро Морату, покинувшего мадридскую команду летом 2014 года. За покупку испанского форварда "сливочные" готовы отдать 32 миллиона евро, которые прописаны в контракте в качестве установленной суммы для его возвращения в стан "королевского клуба".

Кроме того, мадридцы могут перепродать игрока за 50 миллионов евро. В услугах футболиста заинтересованы "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед".