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    «Реал» может вернуть Морату за 32 миллиона

    "Реал" в летнее трансферное окно планирует вернуть нападающего "Ювентуса" Альваро Морату, покинувшего мадридскую команду летом 2014 года. За покупку испанского форварда "сливочные" готовы отдать 32 миллиона евро, которые прописаны в контракте в качестве установленной суммы для его возвращения в стан "королевского клуба".

    Кроме того, мадридцы могут перепродать игрока за 50 миллионов евро. В услугах футболиста заинтересованы "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед".

    Источник: Marca

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    05.02.2016 14:55
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    Комментарии7
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      Рейтинг: -15

      rolanders 5 февраля 2016, 19:05

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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 5 февраля 2016, 16:19

      Как перепродать? Сукины дети! Кто будет в атаке-то играть???

      -1
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      Рейтинг: +57

      АнтонзаЮве > Schicko_008 5 февраля 2016, 17:02

      незаменимых нет...есть дибала,дзадза,манджукич,куадра
      до,Ещё Кингсли Коман в аренде у Баварии,на вырученные деньги могут и получше прикупить напа...

      0
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > АнтонзаЮве 5 февраля 2016, 18:26

      Да я не за Юве, а за реал переживаю... Кто в Реале будет в атаке-то играть???? Нахрена перепродавать такого напа, когда у нас кроме уголовника больше ни одного напа, одни вингеры!!! Суки!

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      Рейтинг: +57

      АнтонзаЮве > Schicko_008 7 февраля 2016, 14:51

      Так и Реал на вырученные деньги от перепродажи может купить и получше напа...Хотя интересно и где сам Мората хочет играть.

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      Рейтинг: +84

      bw17 5 февраля 2016, 15:00

      Юве вряд ли его отдаст..

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      Рейтинг: +84

      bw17 > DeStar 5 февраля 2016, 15:46

      Ну они ещё после первого сезона Мораты в Юве, захотели вернуть, но все пока никак. Уверен, выбор есть всегда...

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