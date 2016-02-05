Мендеш: «Зимой «Манчестер Юнайтед» упустил португальского вундеркинда»

"Манчестер Юнайтед" не смог подписать "нового Роналдиньо" Ренату Санчеса из "Бенфики", сообщает известный агент Жорже Мендеш.

Мендеш, чьими клиентами являются Криштиану Роналду и Жозе Моуринью, сказал, что "МЮ" предложил за Санчеса требуемые 46 миллионов фунтов, но отказался выплачивать их сразу, сообщает footballinsider247.com.

У португальца, который считается настоящей сенсацией этого сезона, прописана сумма отступных в 60 миллионов фунтов. Этой зимой он подписал новый контракт, рассчитанный до 2021 года.