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    Виталий Денисов: «После игр с «Фенербахче» будет ясно, что ждет «Локомотив» в Европе»

    Защитник московского "Локомотива" Виталий Денисов поделился своим мнением о перспективах железнодорожников в Лиге Европы и чемпионате России.

    – Что у "Локомотива" получится в этой Лиге Европы?

    – Надо дождаться игр с "Фенербахче" и тогда будет ясно, что нас ждет в Европе. Сейчас говорить что-то громкое – не мой стайл. Мы недавно играли с "Бешикташем" в Стамбуле, мне нравится выходить при полных трибунах. Это положительные эмоции дает, даже если болеют не за тебя.

    – А в чемпионате России…

    – Все самое интересное впереди. Есть не только "Зенит", который будет догонять, но и "Краснодар", тот же "Спартак", "Терек". Будет жарко.

    Источник: «Советский спорт»

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    04.02.2016 22:52
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