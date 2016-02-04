Ван Гаал: «У Марсьяля огромный потенциал»

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаал считает, что форварда его команды Антони Марсьяля большое будущее.

"Его игра приятно удивляет. Парень приезжает из французской лиги в английскую в 20 лет и такое вытворяет… При этом у него огромный потенциал, но когда он достигнет своего пика, я уже завершу карьеру.

Ему больше нравится играть на позиции форварда, чем на фланге. Когда игра ему удается, я ничего не меняю. То же самое можно сказать о Руни и Мате", — выразил свою точку зрения голландец.