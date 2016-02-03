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    Олег Самсонов завершил карьеру

    Российский полузащитник Олег Самсонов принял решение о завершении карьеры.

    "В чем главная причина? В первую очередь потеря мотивации. Кроме того, мне очень хочется постоянно быть рядом с семьей. Ну и, наконец, планирую реализовать себя в другой сфере.

    Мои амбиции были совершенно иными: я хотел выигрывать трофеи, участвовать в еврокубках, играть в сборной. После истории с "Краснодаром" я отводил себе два, три года на возвращение в премьер-лигу. И уже тогда понимал, если этого не получится, уйду. Сейчас от футбола чувствую только опустошение и разочарование.

    Из петербургского "Динамо" мне действительно звонили, но на предложение я ответил отказом", - сказал Самсонов.

    28-летний Самсонов за свою карьеру выступал за "Спортакадемклуб", "Зенит", "Спартак-Нальчик", "Химки", "Крылья Советов", "Краснодар", "Тюмень" и "Факел". Сыграл 2 матча за вторую сборную России и забил 1 гол.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    03.02.2016 23:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 4 февраля 2016, 09:28

      мотивацию ? они ни чего не добился чтоб потерять ее

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