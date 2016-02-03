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Раньери: «Это удивительно»

3 февраля 2016, 01:45
7

Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери поделился впечатлениями после победы в матче 24-го тура АПЛ против "Ливерпуля" (2:0).

"Удивительно. Первый гол был невероятным. Мы очень хорошо играли и прессинговали против отличной команды. Джейми очень быстр и может создавать много моментов, но было невероятно, как Марез нашел его, а сам Варди успел посмотреть на положение вратаря и забить фантастический гол.

Команда в хорошем состоянии. Сейчас нам важно восстановить силы, потому что против "Манчестер Сити" нам придется побегать. На нас ничего не давит, игроки хорошо себя чувствуют", – сказал Раньери.

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Англия Лестер Ливерпуль Раньери Клаудио
Комментарии (7)
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Asbjorn
1454453187
Будет здорово,если до конца сезона у Лестера хватит сил сохранить первую строчку
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BlackMurder
1454453736
Я буду очень рад когда все мешки на дно пойдут
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С-Пб on-line
1454480148
Молодчики!
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Black Giz
1454480941
Все что связано с именем Лестер в этом сезоне, все удивительно! Удачи им!
Ответить
Schicko_008
1454488123
Это было не просто удивительно, а АХУИТЕЛЬНО!!!! Not "unbelievable", but "FUCKING unbelievable"!!!! Гол Варди первый - это просто космос!!!
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Marchen
1454488325
гол красавец, Лестер - невероятен!))) удачи им!
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Varnes
1454501430
Вчера был очень крутой матч! Лестер - открытие года, если есть такая номинация в футболе.
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