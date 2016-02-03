Раньери: «Это удивительно»

Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери поделился впечатлениями после победы в матче 24-го тура АПЛ против "Ливерпуля" (2:0).

"Удивительно. Первый гол был невероятным. Мы очень хорошо играли и прессинговали против отличной команды. Джейми очень быстр и может создавать много моментов, но было невероятно, как Марез нашел его, а сам Варди успел посмотреть на положение вратаря и забить фантастический гол.

Команда в хорошем состоянии. Сейчас нам важно восстановить силы, потому что против "Манчестер Сити" нам придется побегать. На нас ничего не давит, игроки хорошо себя чувствуют", – сказал Раньери.