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    «Спартаку» предлагали подписать Пато

    Нападающий "Коринтианса" Пато, который присоединился на правах аренды к "Челси", мог оказаться в "Спартаке". Об этом рассказал комментатор Нобель Арустамян.

    "Из разных источников я узнаю, кого из форвардов агенты предлагали "Спартаку" этой зимой, и уже запутался в этих бесчисленных фамилиях: Крамарич, Слимани, Пато… Да, тот самый, что теперь в "Челси".

    Селекционеры присмотрелись к Алешандре и поняли, что он не подходит: требования по зарплате очень серьезные, характер непростой. Да и карьера в "Милане" у Пато не сложилась, просто загулял в какой-то момент. Нашлись причины не вступать в переговоры и ни по одному из других кандидатов", – сказал Арустамян.

    Источник: «Матч ТВ»

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    02.02.2016 22:00
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    Комментарии3
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      lucasmit 3 февраля 2016, 00:20

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      джон базелон 2 февраля 2016, 23:52

      Зачем писать кому кого предлогали или кто куда бы мог перейти,смысл в этой информации??Пишете о подписанных контрактах или о возможном переходе!

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      Asbjorn 2 февраля 2016, 22:34

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