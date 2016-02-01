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    Гвардиола хочет купить в «Манчестер Сити» Алькантару и продать Туре

    Главный тренер "Баварии" Хосеп Гвардиола, который по окончании нынешнего сезона возглавит "Манчестер Сити", уже обсуждает с руководством "горожан" возможные трансферы.

    Сообщается, что наставник хочет видеть в составе "Манчестер Сити" двух игроков из Бундеслиги: полузащитника "Баварии" Тьяго Алькантару и нападающего "Шальке" Лероя Сане.

    По информации источника, Гваридола намерен расстаться с Яя Туре, Самиром Насри, Вильфридом Бони, Александром Коларовым, Гаэлем Клиши и Хесусом Навасом.

    Источник: Mirror.co.uk

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    01.02.2016 20:45
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +8

      Шредер777 5 февраля 2016, 20:19

      А давай обмен

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 2 февраля 2016, 18:42

      Алькантрара веде с лысым видимо это судьба!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +118

      Лыков 1 февраля 2016, 22:21

      У сити наигран состав. Коларову замену найдёт ?? Ну ну

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +57

      АнтонзаЮве 1 февраля 2016, 21:51

      интересно посмотреть тики-таку в английском варианте в английских условиях...

      1
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      Рейтинг: +536

      dolf666 > АнтонзаЮве 2 февраля 2016, 12:50

      бесполезно, 1-2 матча прокатит максимум. в Англии даже новички в обороне не сидят

      0
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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 > dolf666 2 февраля 2016, 20:03

      При чем тут тики-така и игра в обороне?

      0
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      Рейтинг: +142

      Sashka Reshetov 1 февраля 2016, 21:21

      Туре,Коларов и Клиши еще могу понять... Остальных нет. Чем Насри плох,Хесус, Бони? Отличные ведь игроки.

      0
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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 1 февраля 2016, 21:00

      Все норм, не понятно только, чем Пепку не устроили Яя и Коларов.

      З.Ы. Прочитал "Ху*сосом Навасом". Что со мной не так?

      -1
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