Гордеев: «Задача «Мордовии» - бороться за сохранение места в РФПЛ»

Главный тренер "Мордовии" Андрей Гордеев прокомментировал встречу с руководством республики.

"Мы с директором клуба Владимиром Бибиковым и капитаном Русланом Мухаметшиным покидали Дом республики в оптимистичном настроении. Глава Мордовии заверил, что команда республике нужна и должна играть в Премьер-лиге. На это рассчитывают и наши многочисленные болельщики. Владимир Дмитриевич дал нам четкие указания: продолжить борьбу за сохранение места в Премьер-лиге. Будем работать в нужном направлении.



Мы обсудили и прочие злободневные проблемы. Глава отметил, что в республике обязательства перед футболистами выполнялись всегда. Так будет и в текущем сезоне. Его слова мы передали футболистам, и те воспрянули духом, в последующие дни работали с удвоенной энергией. Надеемся, все у нас будет хорошо", - цитирует Гордеева "Столица С".