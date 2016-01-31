Хиддинк: «Азару дали пробить пенальти, потому что он давно не забивал»

Наставник «Челси» Гус Хиддинк прокомментировал итог матча четвертого раунда Кубка Англии против «Милтон Кинс Донс», в котором синие одержали разгромную победу со счетом 5:1.

«Довольны результатом. В игре соперников против топ-клубов всегда присутствует высокая концентрация, поэтому психологическая подготовка к подобным матчам должна быть правильной.

Почему пенальти пробивал Азар? Игроки сами приняли такое решение, пенальти у нас в команде бьют в определенной очередности. Оскар позволил нанести удар Азару, так как все в курсе, что он не забивал достаточно давно.

В чем причина такого преображения команды с момента моего прихода? Я изначально требую от игроков выкладываться также, как в том сезоне, когда мы завоевали титул чемпионов.

Я задал вопрос игрокам: «Что конкретно вы сделали тогда? Давайте вернемся к этим основам», – сказал Хиддинк.