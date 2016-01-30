«Манчестер Юнайтед» не интересовался Мусой

По информации журналиста BBC Олувашины Океледжи, ЦСКА не поступало никаких предложений от "Манчестер Юнайтед" по поводу приобретения нападающего Ахмеда Мусы, как сообщалось в прессе. Напомним, что конкретный интерес к нигерийцу проявлял "Лестер", однако армейцы отклонили последнее предложение английского клуба, который предлагал за форварда 26,5 миллиона долларов. Согласно контракту, отступные за игрока составляют 32,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Муса сыграл 29 поединков, в которых забил 10 мячей и отдал четыре результативных паса.