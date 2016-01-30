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    Нету: «Спаллетти мне не звонил, а значит я остаюсь»

    Защитник "Зенита" Луиш Нету опровергает слухи о своем возможном переходе в "Рому".

    — Слухи о вашем возможном переходе возникают чуть ли не каждое трансферное окно. Как относитесь к этому?

    — Я ничего на эту тему не читаю. Иначе в голову полезут лишние мысли. Конечно, мы обсуждаем с семьей и агентом какие-то вещи. Однако это реальные темы, а не из мира слухов.

    Правда ли, что вам звонил Лучано Спаллетти, после того как возглавил "Рому"?

    — Нет. Это так типично для Италии — сватать игрока то в одну команду, то в другую. "Фиорентина" и "Рома" сейчас действительно нуждаются в центральных защитниках. Вот и начинается гадание на кофейной гуще. Могу сказать — пока нет никаких предпосылок, чтобы я уехал из "Зенита".

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    30.01.2016 09:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 30 января 2016, 15:06

      Что тут его нету, что там - без разницы.

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