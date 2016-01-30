Нету: «Спаллетти мне не звонил, а значит я остаюсь»

Защитник "Зенита" Луиш Нету опровергает слухи о своем возможном переходе в "Рому".

— Слухи о вашем возможном переходе возникают чуть ли не каждое трансферное окно. Как относитесь к этому?

— Я ничего на эту тему не читаю. Иначе в голову полезут лишние мысли. Конечно, мы обсуждаем с семьей и агентом какие-то вещи. Однако это реальные темы, а не из мира слухов.

— Правда ли, что вам звонил Лучано Спаллетти, после того как возглавил "Рому"?

— Нет. Это так типично для Италии — сватать игрока то в одну команду, то в другую. "Фиорентина" и "Рома" сейчас действительно нуждаются в центральных защитниках. Вот и начинается гадание на кофейной гуще. Могу сказать — пока нет никаких предпосылок, чтобы я уехал из "Зенита".