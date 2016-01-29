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    Назимов: «На сборах в Испании не хватает девушек, хотя все-таки хорошо, что мы уехали»

    Нападающий "Зенита-2" Павел Назимов рассказал о сборах в Испании.

    - Но чего-то должно на сборах не хватать?

    - Кому-то, думаю, девушек на хватает. Хотя, наверное, всем. Кому-то, может, не хватает мороза в минус 20 градусов. Хотя, говорят, у нас в городе потеплело. Но я по холодам не скучаю, мне здесь комфортнее. Конечно, мы не в Питере, но все-таки хорошо, что мы уехали. Я слышал, у нас еще и эпидемия гриппа началась.

    Источник: ФК «Зенит»

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    29.01.2016 14:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -6

      zwoko 29 января 2016, 21:34

      Мужики есть капли что реально улучшают мужскую силу и выносливость: длительность секса увеличилась в разы, а стояк стал крепче, повысилась чувствительность в сексе, оргазмы стали намного ярче и ощутимее. И жена теперь довольна и я чувствую себя самцом!Во кстати о них уже в журналах пишут --- http://dum.ps/molotora

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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 29 января 2016, 20:01

      Абизяне не хватает бизяны.

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