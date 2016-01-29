Назимов: «На сборах в Испании не хватает девушек, хотя все-таки хорошо, что мы уехали»

Нападающий "Зенита-2" Павел Назимов рассказал о сборах в Испании.

- Но чего-то должно на сборах не хватать?

- Кому-то, думаю, девушек на хватает. Хотя, наверное, всем. Кому-то, может, не хватает мороза в минус 20 градусов. Хотя, говорят, у нас в городе потеплело. Но я по холодам не скучаю, мне здесь комфортнее. Конечно, мы не в Питере, но все-таки хорошо, что мы уехали. Я слышал, у нас еще и эпидемия гриппа началась.