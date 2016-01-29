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    Гудиев: «Аренда в «Уфу» - просто слух».

    Голкипер "Терека" Виталий Гудиев прокомментировал новости о том, что он может перебраться в "Уфу" на правах аренды.

    "Терек" — уважаемый в России клуб, и если есть интерес к игроку команды — руководство команды об этом знает. Сам я ничего об этом не слышал, мне никто не звонил. Об этой новости я узнал от нашего тренера вратарей Рамзана Цуцулаева. Можно считать, что это был всего лишь слух.

    У меня еще два года контракта с "Тереком", а о предложениях надо спрашивать у руководства", - сказал Гудиев.

    Источник: «Советский спорт»

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    29.01.2016 12:21
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 29 января 2016, 17:13

      Ага, у нас всё что связано с именем Кадырова очень уважаемо в России, просто священно.

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      Рейтинг: +18

      Странник-07 > Aztec58 29 января 2016, 17:23

      послушай олень. ты как будто сидишь тут и ждёшь новость про Терек что бы агакнуть))).

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