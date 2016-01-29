Гудиев: «Аренда в «Уфу» - просто слух».

Голкипер "Терека" Виталий Гудиев прокомментировал новости о том, что он может перебраться в "Уфу" на правах аренды.

"Терек" — уважаемый в России клуб, и если есть интерес к игроку команды — руководство команды об этом знает. Сам я ничего об этом не слышал, мне никто не звонил. Об этой новости я узнал от нашего тренера вратарей Рамзана Цуцулаева. Можно считать, что это был всего лишь слух.



У меня еще два года контракта с "Тереком", а о предложениях надо спрашивать у руководства", - сказал Гудиев.