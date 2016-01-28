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    Мутко: «Лимит на легионеров не решает вопроса подготовки игроков для национальной сборной»

    Президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о лимите на легионеров.

    "Сам по себе лимит на легионеров не решает вопроса подготовки игроков для национальной сборной. Главной задачей РФС на данный момент является воспитание и повышение мастерства отечественных футболистов в интересах сборной страны, в том числе и в чемпионате России. И вот в эту концепцию и должен быть вписан лимит в качестве одного из элементов. Сейчас он очень непростой, "6+5". Идти ли дальше вопрос дискуссионный.

    Мы будем вести диалог на тему лимита и с тренерами, и с владельцами клубов. Что нам это даст? Ведь само ограничение на количество легионеров не гарантирует того, что завтра у нас появятся игроки уровня национальной сборной. Могу ли я предложить клубам выбор на рынке труда при дальнейшем ужесточении? На данный момент нет.

    Нужно вести процесс модернизации системы подготовки, материальной базы уже пять-семь лет упущено. И финансово поддерживать есть деньги, взимаемые за использование легионеров, куда их направлять? На компьютеры для региональных федераций? Глупость какая-то, у местных функционеров должны быть свои источники финансирования. А эти средства должны идти как раз в школы, которые воспитывают новых игроков. Впрочем, есть и обратная сторона медали: если у вас есть достаточно денег, вы всегда найдете готового игрока. А молодежь еще нужно подводить", – заявил Мутко.

    Источник: Sportbox.ru

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    28.01.2016 17:02
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +56

      Ganymed1 28 января 2016, 22:39

      ох и мутный этот Мудко

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 28 января 2016, 18:56

      Да-а, говорить не умеет, но очень любит.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 28 января 2016, 17:18

      Где Мутко -- там допинг!

      1
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