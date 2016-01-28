«Челси» приобрел американского защитника

Лондонский "Челси" объявил о подписании защитника Мэтта Миазги, который считается одним из самых многообещающих футболистов США.

За 20-летним защитником "Нью-Йорк Рэд Буллз", который обошелся клубу в 3,5 миллиона фунтов, пристально наблюдали "Ливерпуль", "Манчестер Сити", Арсенал" и "Манчестер Юнайтед".

Миазга привлек внимание к себе и тем фактом, что у него есть польский паспорт, а значит ему не нужно получать разрешение на работу.