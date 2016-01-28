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    «Челси» приобрел американского защитника

    Лондонский "Челси" объявил о подписании защитника Мэтта Миазги, который считается одним из самых многообещающих футболистов США.

    За 20-летним защитником "Нью-Йорк Рэд Буллз", который обошелся клубу в 3,5 миллиона фунтов, пристально наблюдали "Ливерпуль", "Манчестер Сити", Арсенал" и "Манчестер Юнайтед".

    Миазга привлек внимание к себе и тем фактом, что у него есть польский паспорт, а значит ему не нужно получать разрешение на работу.

    Источник: Daily Mail

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    28.01.2016 09:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +244

      Рулон Обоев 28 января 2016, 10:14

      Пусть получает разрешение. И патент на работу за 4000 руб. оплачивает, как все таджики.

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